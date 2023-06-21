Edirne'deki camiler bayrama hazırlanıyor

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında camilerde temizlik çalışması başlatıldı.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında dezenfeksiyon işlem gerçekleştirilip halılar yıkandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Recep Gürkan, vatandaşların daha temiz ve sağlıklı ortamlarda ibadet edebilmeleri için çalışma yaptıklarını belirtti.

Bayramlarda Selimiye Camisi başta olmak üzere kentteki tarihi camilerin ziyaretçi akınına uğradığına dikkati çeken Gürkan, şunları kaydetti:

"Barındırdığı kültürel ve tarihi mirasla adeta bir açık hava müzesi olan Edirne'de inanç turizmi yoğun bir şekilde yaşanıyor. Yaklaşan Kurban Bayramı'nda da Edirne'ye çevre il ve ilçelerden çok sayıda ziyaretçi bekleniyor. Bu noktada özellikle ibadethanelerde bayram temizliğine başladık. Vatandaşlarımızın daha temiz ve sağlıklı bir ortamda ibadet edebilmesi için ekiplerimiz hummalı bir çalışma başladı. Tüm vatandaşlarımıza şimdiden sevdikleriyle, huzur içinde geçirebilecekleri bir bayram diliyorum."

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