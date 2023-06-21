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Edirne'den kısa kısa

AA

Edirne'den kısa kısa

EDİRNE (AA) - Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, kurbanlık satışlarının yapıldığı Keşan Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı'nı ziyaret etti.

Pazarı gezen Helvacıoğlu, Keşan Ticaret Borsası Başkanı Kemalettin Uslu'dan bilgi aldı.

İlçede Trakya'ya örnek bir pazarı kurulduğunu belirten Helvacıoğlu, "Pazarımız ve mezbahamız bayrama hazır. Vatandaşlarımız kurbanlık alışverişlerini rahat ve güvenilir bir ortamda gerçekleştiriyor. Tüm bölgemizde alış veriş için pazarımıza gelenleri görmek bizleri mutlu ediyor. Bölgenin hem hijyen hem de altyapı koşulları açısından örnek mezbaha niteliğindeyiz. Keşan bu yılda tüm Trakya'nın kurban pazarı olacak." ifadelerini kullandı.

- Helvacıoğlu, Sosyal Paylaşım Mağazası'nı ziyaret etti

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ihtiyaç sahiplerine yönelik oluşturulan Keşan Belediyesi Sosyal Paylaşım Mağazası'nın bayrama hazır olduğunu bildirdi.

Mağazayı ziyaret eden Helvacıoğlu, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Eylem Akdemir'den eşya bağışlarıyla ilgili bilgi aldı.

Destek veren hayırseverlere teşekkür eden Helvacıoğlu, "Yardımlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Allah yolumuzu açık etsin. Dönemimizde belediyemiz ve müdürlüğümüz, alan elle veren eli buluşturuyor. Bu konuda Türkiye'de belki de sayılı belediyelerden biriyiz. Bu da vatandaşımızın sayesinde. Vatandaşımız veren el oluyor, buraya gelenler de alan el oluyor." ifadelerini kullandı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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