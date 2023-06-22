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EDİRNE (AA) - Uzunköprü Belediyesi tarafından pilates etkinliği düzenlendi.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Vadi Park'ta düzenlenen etkinlikte Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan ve vatandaşlar eğitmenler eşliğinde pilates yaptı.

Becan, yaptığı açıklamada, her yaştan insanın pilates yapabileceğini söyledi.

İlçede pilates etkinliğine devam edeceklerini anlatan Becan, "Gençlerimizin kadınlarımızın çocuklarımızın ve yaş almış vatandaşlarımızın spor ile buluşmasını sağlıyor halkımızı sağlıklı yaşama yönlendiriyoruz." dedi.

- Uzunköprülü milli judocu gümüş madalya kazandı

Uzunköprülü milli sporcu Yalçın Demir Topallar, Romanya'nın Sibiu şehrinde düzenlenen Minikler Balkan Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etti.

Uzunköprü Ergene Spor Kulübü sporcusu Topallar ilk kez giydiği milli forma ile şampiyonaya katıldı. Judo branşında başarılı müsabakalar sergileyen sporcu ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Öte yandan, Bulgaristan'da yapılan 7. Topalov Open Judo Turnuvası'nda Hira Nur Kortal, Masal Şirin Öztürk, Ece Ergen, Ahmet Efe Öymen ve Metin Mustafa Şahin de madalya kazandı.

- Uzunköprü'de vatandaşlardan çöp sorununa tepki

Uzunköprü ilçesinde Mescit Mahallesi sakinleri çöp sorununa tepki gösterdi.

Mahalle sakinlerinden Özlem Olgun, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokaklarda çöp konteyneri eksiği olduğunu ve çöplerin geç toplandığını ileri sürdü.

Havaların sıcak olması nedeniyle çöplerin hastalıklara yol açacağını dile getiren Olgun, Uzunköprü Belediyesinin bu soruna çözüm bulmasını istedi.

Nurcan Gezer de çöpler nedeniyle mahalleye farelerin geldiğini iddia etti.. Ayağını farenin ısırdığını öne süren Gezer, bir an önce biriken çöplerin toplanması gerektiğini kaydetti.

Mustafa Duva ise çöplerin oluşturduğu pis kokulardan rahatsız olduklarını belirterek, belediyenin çöp sorununa çözüm bulması gerektiğini kaydetti.

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