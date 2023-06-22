Edirne Valisi Kırbıyık, Sağlık Bakan Yardımcısı olarak atandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Sağlık Bakan Yardımcısı görevine atandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sağlık Bakan yardımcılıklarına atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Kırbıyık Sağlık Bakan Yardımcılığı görevine getirildi.

2022/209 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Edirne Valiliğine atanan 20 Mayıs 2022 yılında görevine başlayan Kırbıyık, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Hatay'da yaklaşık 80 gün Koordinatör Vali olarak görev yapmıştı.

- H. Kürşat Kırbıyık kimdir?

Konya’nın Beyşehir İlçesinde 1978 yılında doğan Kırbıyık ilk, orta ve lise eğitimini Seydişehir'de tamamladı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 1999 yılında mezun oldu.

Rize'nin Güneysu ve Karaman'ın Kazım Karabekir ilçelerinde Kaymakam vekilliği görevlerinde bulunan Kırbıyık, Londra'da 6 ay eğitim aldı.

Kırbıyık, sırasıyla Burdur Altınyayla, Kahramanmaraş Nurhak ilçelerinde Kaymakamlık, Kahramanmaraş Vali Yardımcılığı ve Burdur Gölhisar Kaymakamlığı görevlerinden sonra 2013 yılında mülkiye müfettişliğine atandı.

Strateji Geliştirme Başkanı, İller İdaresi Genel Müdürü görevlerinde bulunan Kırbıyık, evli ve iki çocuk babası.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.