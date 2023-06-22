Edirne'de otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

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EDİRNE (AA) – Edirne'de otomobille bisikletin karıştığı kazada bir çocuk yaralandı.

Talatpaşa Mahallesi Kırmızıgül Sokak’ta Bulgaristan uyruklu S.İ’nin kullandığı otomobil A.K. (9) idaresindeki bisiklete çarptı.



Kazada yaralanan A.K, sağlık ekipleri tarafından Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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