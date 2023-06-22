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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi'nin kalitesi belgelendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı bünyesinde çalışmalarını sürdüren merkez, European Molecular Genetics Quality Network (EMQN) tarafından sertifika almaya hak kazandı.

Merkez meme, over, prostat ve pankreas kanseri ile ilişkili genetik testlerin analizlerinde Avrupa'da kalite konusunda önemli bir kuruluş olan EMQN tarafından tatmin edici olarak değerlendirildi.

Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Gürkan, Avrupa'nın en saygın kurumlarından birinden bu belgeyi almanın oldukça değerli olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

- Uygulamalı Bilimler Fakültesinde mezuniyet töreni

Trakya Üniversitesi (TÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesinde mezuniyet töreni düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Balkan Kongre Merkezindeki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Dekan Prof. Dr. Gökhan Sönmezler, konuşmasında öğrencilerin mezuniyet sevinci ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak 140 mezunu iş hayatına uğurladıklarını belirten Sönmezler, "Değerli veliler şu anda büyük bir özveriyle yetiştirdiğiniz üzerine titrediğiniz bu ana gelene kadar türlü fedakarlıklarda bulunduğunuz evlatlarınızın mutlu günlerine eşlik etmek için buradasınız. Sizlerin bu mezuniyet törenindeki yeriniz ve katkınız çocuklarınız kadar değerlidir." dedi.

Fakülte birincisi Gizem Gürçay da bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere plaketleri verildi. Tören mezun öğrencilere diplomalarının verilmesinin ardından meslek andının okunması ve kep atma seremonisi ile sona erdi.

- TÜ'de bayramlaşma töreni

Trakya Üniversitesinde (TÜ) Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesindeki törende, bayramın ülkenin birlik ve esenliğine vesile olması diledi.

TÜ ailesi başta olmak üzere Türk milleti ve İslam aleminin bayramını kutlayan Tabakoğlu, bayramın tüm insanlığa barış, huzur ve hoşgörü getirmesi temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından Tabakoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Prof. Dr. Metin Aydoğdu, dekanlar, müdürler, akademik ve idari personeller ve çalışanlar bayramlaştı.

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