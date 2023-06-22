Edirne'de el sanatları sergisi düzenlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından el sanatları kursları yıl sonu sergisi düzenlendi.

Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sergide kursiyerler yıl boyu yaptığı çalışmaları sergiledi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Edirne Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen kurslarda 250 kadın eğitim alırken sergide kadınlar tarafından yapılan Edirnekari, iğne oyası, minyatür, takı ve makrome ürünler tanıtıldı.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Yaver Tetik, sergide emeği geçen tüm kadınlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından usta öğreticilere teşekkür belgesi takdim edildi.

Tetik, Edirne Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekili Gamze Ersöz, Edirne Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Özlem Takındı, sergiyi gezerek ürünler hakkında bilgi aldı.

Sergi 2 gün boyunca açık kalacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.