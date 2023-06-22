Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün güvenlik güçlerince İpsala ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde gözaltına alınan E.G'nin jandarmadaki ifadesi tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen E.G, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.