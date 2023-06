Trakya Üniversitesinde mezuniyet törenine katılan öğrenci yakınının sözleri gülümsetti

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezuniyet törenine katılan öğrenci yakınının sözleri salondakilere tebessüm ettirdi.

Balkan Kongre Merkezinde fakültelerin mezuniyet törenleri devam ediyor.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Aydoğdu, Mühendislik Fakültesi mezuniyet töreninde, öğrencilerin yetişmesinde aileleri ve hocalarının büyük emeğinin olduğunu söyledi.

Mezun öğrencilere iş hayatında başarılar dileyen Aydoğdu, törene katılan velilere söz vermek istediğini ifade etti.

Bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun olan Yahya Altıngun'un teyzesi Hatice Peker söz aldı.

İstanbul'da yaşadığını, ev hanımı olduğunu ve üç çocuğundan ikisinin tıp fakültesinde okuduğunu belirten Peker'in "Her şey annelerin elindedir. Anneleri tebrik ediyorum. Babalar destekçi ama anneler her zaman onların yanında. Bir anne olarak gurur duyuyorum hepinizle. Babalar da her zaman arka planda ama anneler çocuklarına daha çok düşkün." cümleleri salondakiler gülümsetti.

Peker, konuşmasının sonunda salondakilerden alkış aldı.

Törende öğrenciler "Üzerimizde büyük emeği olan ailelerimize sonsuz teşekkürler" pankartı" açtı.

Dereceye giren öğrencilere plaketleri, mezun öğrencilere diplomalarının verilmesinin ardından meslek andı okundu.

Tören kep atma seremonisi ile sona erdi.

