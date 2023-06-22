Maydanoz ne zaman ve nasıl ekilir?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Edirne'nin güneyinde yağışın neden olduğu su baskınlarında zarar gören köyleri ziyaret etti.

Akalın, yaptığı yazılı açıklamada, her zaman vatandaşların yanlarında olduklarını belirtti.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Akalın, "Maddi ve manevi hasarın bir an önce giderilmesi için elimizden geleni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hasar tespit çalışmalarını ivedilikle takip ettiğimizi belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

- Borsa heyetinden TMO'ya ziyaret

İpsala Ticaret Borsası Başkanı Necmi Sezer ve beraberindeki heyet, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) İpsala Ajans Amirliğini ziyaret etti.

Borsa heyeti, TMO Edirne Şube Müdürü İbrahim Duman ve TMO İpsala Ajans Amiri Mehmet Demir'den ürün alım çalışmalıyla ilgili bilgi aldı.

Üreticilerin hasat mesaisinin başladığını belirten Sezer, hayırlı ve bereketli bir sezon temennisinde bulundu.

- Havsa Belediye Başkanı Balkan'ın ziyaretleri

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette ilçedeki vakıf eserleri ve restorasyon süreçleri görüşüldü.

Balkan, verdiği desteklerden dolayı Saraç'a teşekkür etti.

- Sahil bölgelerinde temizlik çalışması yapılıyor

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, sahil bölgelerinde temizlik çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bayram öncesi çalışmaların hızlandığını belirtti.

Sağanak yağışın meydana getirdiği olumsuzlukları giderdiklerini aktaran Helvacıoğlu, "Mücavir alanlarımızda kepçe ve kamyonlarımız, 40 personelimiz ile temizlik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Misafirlerimizin daha huzurlu, güvenli ve sağlıklı şekilde tatillerini geçirmeleri için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.













Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.