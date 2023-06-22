Edirne'de "Türkiye-Azerbaycan Dostluk Konseri" verildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne'de "Türkiye-Azerbaycan Dostluk Konseri" düzenlendi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Konservatuar Salonu'ndaki konser, Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu ile Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası iş birliğinde gerçekleştirildi.

TÜ Rektör Yardımcısı ve orkestra şefi Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer yönetimindeki konserde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Müdürü Gökçe Bahar Bahçe, Sanat Yönetmeni Yıldıray Öztürk ile Halil Erseven solist olarak sahne aldı.

Prof. Dr. Efgan Zeki Saleh de orkestraya piyanosuyla eşlik etti.

Konserde, "Memleketim", "Çırpınırdı Karadeniz", "Nazende Sevgilim", "Yalgızam", "Sarı Gelin", "Akşam Mahnısı" ve "Ayrılık" eserlerinin de yer aldığı bir repertuvar seslendirildi.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak, konserin ardından sanatçılara çiçek verdi.

- "Çok duygusal ve önemi olan bir geceydi"

Rektör Yardımcısı Zafer, konser sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın kuruluşunun 35. yılını kutladığını söyledi.

Saleh'in konservatuvarın kurucu öğretim üyelerinden olduğunu belirten Zafer, "Konservatuvarın ilk mezunlarıydık. Bizler de çiçek gibi açtık, filizlendik ve bugünlere geldik. Trakya Üniversitesinin sanat anlamında farkını bu anlamda da göstermeye çalışıyoruz. Hocama 30 sene sonra tekrar buluşma için özellikle teşekkür ediyorum. Bizim için de aynı zamanda çok duygusal ve önemi olan bir geceydi." dedi.

Zafer, hocasıyla aynı sahneyi paylaştığı için mutluluk duyduğunu belirtti.

Saleh de Trakya Üniversitesinde konser vermenin kendisi için bir onur olduğunu dile getirdi.

Konservatuvara az da olsa katkısı olduğu için mutluluk duyduğunu anlatan Saleh, "Burada bulunmaktan çok memnunum. Ahmet Bey'e de çok teşekkür ederim, hocalarını unutmamış." dedi.

Saleh, Türkiye ve Azerbaycan dostluğunun ebedi olarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.