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Türkiye'de üniversite okuyan Rus asıllı ressam, Kızıl Meydan'da sergi açmak istiyor

AA

Türkiye'de üniversite okuyan Rus asıllı ressam, Kızıl Meydan'da sergi açmak istiyor

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni birincilikle bitiren Rus asıllı Olga Erdem (34), üniversitede yaptığı resimlerle Rusya'daki tarihi Kızıl Meydan'da sergi açmak istiyor.

Antalya'ya 10 yıl önce tatil için gelen Erdem, burada bir Türk ile evlendi.

Eşinin tayini nedeniyle Edirne'ye yerleşen Erdem, çocukluktan kalan ressam olma hayalini Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nü kazanarak gerçekleştirdi.

Fakülteyi birincilikle tamamlayan Erdem, ailesinin yaşadığı Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kızıl Meydan'da resim sergisi açmayı planlıyor.

- "Burada çok iyi arkadaşlar edindim"

Erdem, AA muhabirine, eşinin memuriyeti sebebiyle çeşitli şehirlere tayin olduğunu ve en son Edirne'ye geldiklerini söyledi.

Edirne'de güzel sanatlar okumaya karar verdiğini belirten Erdem, "Çocukluğumdan beri resim yapmayı sevdiğim için bu bölümü seçtim. 4 yıllık eğitim hayatım boyunca çok sayıda resim yaptım, sergilere katıldım. Burada çok iyi arkadaşlar edindim." dedi.

Ailesinin Moskova'da yaşadığını anlatan Erdem, mezuniyet sevincini ailesine telefonda bildirdiğini ve onların da çok sevindiğini dile getirdi.

Dünyaca ünlü bir ressam olmak istediğini belirten Edem, "Babam aramızda değil maalesef bugünleri yaşayamadı. Küçüklüğümden beri ressam olmamı isterdi. Benim de güzel bir hayalim var. Rusya'ya dönüp Moskova'nın merkezindeki Kızıl Meydan'da sergi açmak istiyorum. İnşallah yapabilirim. Sanatımda fovizm (yoğun renk kullanımı) ve romantizm akımlarından ilham alıyorum. Mezuniyet sergimize de bu alanda resimler yaptım." dedi.

- Uluslararası öğrenciler bölümlerinde başarılı oluyor

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Aydoğdu, Trakya Üniversitesinin 5 bine yakın uluslararası öğrenciyi ağırladığını dile getirdi.

Uluslararası öğrencilerin okudukları bölümlerde başarılı olduğuna dikkati çeken Aydoğdu, "Olga hanım Rus uyruklu bir öğrencimiz. Bu nedenle bizleri de duygulandırdı. Tıp Fakültesi birincimiz Batı Trakya'dan gelen bir öğrencimizdi. Uluslararası öğrenci sayımızın artması için çaba gösteriyoruz. Yurt dışından öğrencileri de üniversitemize davet ediyoruz." dedi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün bu yıl grafik, heykel ve resim bölümlerinden 53 mezun verdiklerini aktardı.

Olga Erdem'in fakülte birincisi olarak herkesi gururlandırdığını ifade eden Tüzün, şöyle devam etti:

"Fakülte birincimiz bu yıl resim bölümünden çıktı. Birçok fakültede olduğu gibi bizde de uluslararası öğrenciler eğitim görüyor. Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak Balkanlarda ve yurt dışında üniversitemizin adını duyuruyoruz. Ulusal ve uluslararası birçok sergi düzenliyoruz. Üniversitemize gelen uluslararası öğrenciler yabancılık çekmiyor. Burası onların ikinci evidir."

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