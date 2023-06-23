Sağlık Bakan Yardımcısı görevine atanan Kırbıyık için veda programı düzenlendi

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EDİRNE (AA) - Sağlık Bakan Yardımcısı olarak atanan Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, sağlık alanı başta olmak üzere diğer alanlarda atılabilecek her türlü adımda kentin yanında olacağını belirtti.

Kırbıyık, kentteki bir tesiste düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Edirne'nin tarihi, kültürü ve sahip olduğu konum itibariyle müstesna bir yer olduğunu söyledi.

Apayrı bir kültüre sahip Trakya insanının sıcakkanlı olduğunu belirten Kırbıyık, "Burada kendimizi evimizde gibi hissettik. Ömrümüzün sonuna kadar ailemle birlikte Edirne Valiliği görevini yapmış olmanın onurunu ve gururunu hep birlikte yaşayacağız." dedi.

Kırbıyık, birçok alandan iyi insanlar tanıdığı Edirne'nin hep kalbinin bir köşesinde kalacağını dile getirerek, şunları söyledi:

"Yeni yapacağımız görev itibariyle en azından sağlık boyutuyla artık ülkenin her tarafından sorumlu oluyoruz. Dolayısıyla Edirne için sağlık alanı başta olmak üzere diğer alanlarda atılabilecek her türlü adımda gücümüzün yettiğince Edirne'nin yanında olacağız. Orada da fahri Edirneli gibi değerlendirebilirsiniz. Bizde inşallah var gücümüzle bu şehrin gelişmesi için gayret göstermeye devam edeceğiz."

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da Kırbıyık'ın kentte görev yaptığı kısa süre boyunca birçok insanın gönlüne dokunduğunu anlattı.

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Kırbıyık'ın şehir için çalışmalarıyla herkese örnek olduğunu dile getirdi.

Vali Vekili Sıtkı Zehin konuşması sonrası Kırbıyık'a tablo, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin simgesi kırmızı dipli mum ve 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri davetiyesi hediye etti.

Kırbıyık ve eşi Dilek Kırbıyık, programa katılanlarla vedalaştı. Kırbıyık ailesinin programdan ayrılırken gözlerinin dolduğu görüldü.

Programa, CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Murat Ahmet Yörük, Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, Jandarma Komutanı Albay Suat Dönmez, 54. Piyade Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Göktan Kahveci, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, oda ve borsa başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve Valilik çalışanları katıldı.

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