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GÜNCELLEME - Edirne'de "Kukla" operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 9'u tutuklandı

AA

GÜNCELLEME - Edirne'de "Kukla" operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 9'u tutuklandı

EDİRNE (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde gerçekleştirilen "Kukla" operasyonu kapsamında, Edirne'de gözaltına alınan 24 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "uyuşturucu madde ve silah ticareti" yaptığı belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskınlar yaptı.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 38 tabanca, 8 bin 22 adet fişek, 41 şarjör, 33 tüfek, 1209 av tüfeği fişeği, 294 silah yapımında kullanılan çeşitli aparat, 33 kesici alet, 4 gram uyuşturucu madde ile 25 tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi.

Operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden A.İ, R.D, M.T, M.Y, A.G, R.T, S.K, Ö.D. ve R.A. savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüphelilerden 9'u adli kontrol şartıyla, 6'sı ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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