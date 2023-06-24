Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı.

Güvenlik güçlerince 2 gün önce Bosnaköy yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde Yunanistan'a kaçmak isterken gözaltına alınan ve terör örgütü üyeliğinden aranan N.E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen N.E, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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