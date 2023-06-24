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EDİRNE (AA) -Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, müdürlük bünyesinde görev alan personel ile bayramlaştı.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, müdürlük bünyesinde bayramlaşma programı düzenlendiği belirtildi.

Programda Özbaş, personeller ile tek tek bayramlaştı.

Tüm personellerin bayramını tebrik eden Özbaş'a İl Müdür Yardımcısı Erdinç Topçu ve kurum idarecileri eşlik etti.

-THK'dan kurban derisi bağışı çağrısı

Türk Hava Kurumu (THK) Edirne Şube Başkanı Avukat Coşkun Molla, bu yıl kurban derilerinin THK'ya bağışlanması çağrısında bulundu.

THK tarafından her yıl olduğu gibi kurban derisi toplama işleminin devam ettiğini ifade eden Molla, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurum tarafından toplanan derilerin yeniden ekonomiye kazandırıldığını aktardı.

Deri toplama işleminin özel ekipler tarafından teslim alındığını ifade eden Molla, bu yıl da vatandaşların kurban derilerini THK'ya bağışlaması çağrısında bulundu.

Şube tarafından bu yıl toplanan fitre ve zekat bağışlarının toplamda 155 bin 850 lira olduğunu dile getiren Molla, şunları kaydetti:

"Bu yıl 155 bin 850 lira toplamda Edirne merkezden fitre ve zekat yardımı yapılmış oldu. Bildiğiniz gibi bu yıl fitre ve zekat yardımlarının da yüzde 60'ı deprem bölgesine gönderildi. Edirne olarak deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine 93 bin 480 lira destek vermiş olduk. Emeği geçen tüm Edirnelilere teşekkür ederim."

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