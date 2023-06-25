EDİRNE (AA)- İpsala Çeltik Üreticileri Birliği Başkanı Sedat Balcılar, ilçede 210 bin çeltik ekimi yapıldığını bildirdi.

Balcılar, yaptığı yazılı açıklamada İpsala Ovası'nda çeltik ekim mesaisinin sorunsuz şekilde tamamlandığını belirtti.

Son dönemlerde etkili olan yağışların çeltik arazilerine iyi geldiğini aktaran Balcılar, "İpsala’da şiddetli yağışlar yaşandı. Bunların bölgemize çok büyük faydası var. Hem kuru mahsul hem de çeltik ekili alanlara faydası oldu. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte tarlalarda pasa ve köpük gibi tabakalar, şiddetli yağışlarla birlikte dağılıyor. Dolayısıyla, çeltik ürünü rahatlamış oluyor ve ürünün gelişmesini hızlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Balcılar, yabancı otla mücadele çalışmalarının da devam ettiğini belirterek üreticilere bereketli bir sezon diledi.

- Ayçiçeği tarlaları kontrol edildi

İpsala İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri ayçiçeği tarlalarında "çayır tırtılı" kontrolü gerçekleştirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, ekipler tarlalarda incelemede bulunup üreticileri bilgilendirdi.

Üreticilerin tarla kontrollerini aksatmadan yapmaları belirtilen açıklamada, olumsuz durumlarda müdürlüğe başvurmaları gerektiği kaydedildi.





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