EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenecek 3. Uluslararası Edirne Balkan Folklor Festivali'nde 30 grup sahne alacak.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Edirne Belediyesi, Türk Bulgar Eğitim Kültür Yardımlaşma Dayanışma Derneği, Kar Amacı Gütmeyen Varna Topluluklar, Gelenekler ve Kültür Derneği ve Varna Turizm Odası iş birliğinde yapılan organizasyon, Saraçlar Caddesi'nde 1-2 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Festivalde, Bulgaristan'dan 26 folklor grubu, Mor-İz Ritim Gurubu ve Edirne Belediyesinin Halk Oyunları ekipleri ile birlikte 30 grup sahne alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Recep Gürkan, kentin turizm potansiyelinin gün geçtikçe arttığını belirtti.

Balkan ülkeleriyle kültürel, sanatsal ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için çalışmalar yapıldığını aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Gerek yurt içinden gerekse Balkan ülkelerinden gelen tüm turistlerimizi şehrimiz de büyük bir ev sahipliği ile ağırlıyoruz. Bulgaristan, Yunanistan ve diğer komşu ülkelerimizle çok uzun süredir etkileşimimiz artmaktadır. Sürdürdüğümüz kültür, sanat ve ekonomik ilişkileri daha da arttırmakta kararlıyız. Balkan Folklor Festivali'ni bu yıl 3. kez Saraçlar Caddesi'nde gerçekleştireceğiz. Festivalimize başta Bulgaristan folklor ekipleri olmak üzere 30 farklı folklor grubu katılarak, çeşitli gösteriler sunacak. Tüm Edirne halkını eğlenceli festivalimize davet ediyorum."

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