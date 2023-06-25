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EDİRNE (AA) - Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli O.D'nin evinde arama yaptı.

Aramada 33 gram metamfetamin, 2,2 gram esrar, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.D, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.





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