Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, iki gün önce güvenlik güçlerince Bosnaköy yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde gözaltına alınan F.İ ve F.A.T'nın jandarmadaki ifadesi tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen terör örgütü FETÖ şüphelileri, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.