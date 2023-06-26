AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, AA Edirne Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti

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EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Anadolu Ajansı (AA) Edirne Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

AK Parti İl Tanıtım ve Medya Başkanı Gökhan Balta ve Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı Aydoğan Akıncı'nın eşlik ettiği ziyarette İba, AA personelinin bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerini değerlendiren İba, Edirne'de oylarını artırdıklarını belirterek, "Edirne'de 93 binden fazla oy aldık. Cumhur İttifakı olarak istediğimiz başarıyı yakaladık. Milletvekilliği seçimlerinde ilçe bazlı bazı kayıplarımız oldu, ittifak içinde geçişkenlik gösterdi." dedi.

Devam eden projelerden söz eden İba, "hızlı tren, nehirlerden enerji üretimi ve Edirne Sarayı ihyası" projelerinin AK Parti'nin vizyonunu gösterdiğini söyledi.

AK Parti olarak "millete hizmet" anlayışıyla 2002'de çıkılan yolda birçok projenin gerçekleştiğini ve kentlere değer kattıklarını anlatan İba, şunları kaydetti:

"Yapımı devam eden Hızlı Tren Projesi'nin Edirne'mize her anlamda değer katacağından eminiz. Proje hızla ilerliyor. Söz verdiğimiz gibi bu projeyi de zamanında tamamlayarak hayata geçirmek istiyoruz. Kente ekonomik değer katacak bu projeyle birçok istihdam alanı da açılacak. Kısacası uzaklar artık yakın olacak.

Küresel ısınma problemi yaşanan bu günlerde temiz enerjinin değerini çok iyi biliyoruz. Bizde bu yolda ilerleyerek Meriç Nehri üzerine dünyanın bu alanda en büyük arşimet türbinini inşa ettik. Yakın zamanda enerji üretimine başlayacak bu projeyle kentin elektrik ihtiyacının bir bölümü karşılanacak. Bunun yanında buradan elde edilecek gelirden dar gelirli ailelerde faydalanacak. Vizyon projeleri üretmeye devam edeceğiz. Milletimize hizmet etmek, her zaman yanlarında olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çalışmayı da sürdüreceğiz."

Edirne Sarayı'nın da etap etap ihya edileceğini ifade eden İba, sarayın turizme kazandırılacağına işaret etti.

Projeyi çok önemsediklerinin altını çizen İba, "Selimiye Camisi'nin yanına Edirne Sarayı'nı da ekleyerek Türkiye'nin en önemli tarihi turistik noktalarından olacağız. Hali hazırda turizm pastasından pay alan kentimizin gelirini ciddi oranda artırmak için tarihi noktalardaki projelerimiz herkesin malumu. Tabyalar, Sinagog, Selimiye Meydanı, Kervansaray, Enez Ayasofyası gibi projelerle tarihi dokunun gelecek nesillere aktarılması için çok çalıştık. Çalışmaya, hizmet etmeye, Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa etmeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.









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