Edirne'de panelvan ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde panelvan ile çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.



Alınan bilgiye göre, E.A yönetimindeki 59 ABT 293 plakalı panelvan, Cumhuriyet Mahallesi'nde S.O. idaresindeki 22 ABV 755 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücü S.O. sağlık ekipleri tarafından Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.





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