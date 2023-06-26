Edirne Ticaret Borsası

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EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 6,501 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 5,000 6,501 Ayçiçeği Kg 10,017 10,501 Arpa Kg 4,801 5,205 Kanola Kg 10,00 12,00 Dana Kg 100,00 141,60 İnek Kg 89,80 108,00 Düve Kg 105,20 131,80 Koyun Kg 46,50 74,00 Kuzu Kg 84,00 114,00 Süt kuzusu Kg 81,50 111,00 Toklu Kg 80,10 112,50

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