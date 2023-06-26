Trakya'da bayram öncesi kasaplarda "hijyen" denetimi yapıldı

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EDİRNE (AA) - Trakya'da, Kurban Bayramı öncesi Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kasaplara yönelik hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünün gıda kontrol görevlileri, vatandaşların kurban etlerini değerlendirmek amacıyla yoğun olarak gidecekleri kasaplarda incelemede bulundu.

Ekipler, işletme yetkililerini hijyen koşulları ve dikkat edilmesi kurallar konusunda bilgilendirdi.

Tekirdağ ve Kırklareli'nde de Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kasaplara yönelik hijyen denetimi yaptı.

Ekipler, kent merkezindeki kasaplarda incelemelerde bulunarak hijyen koşullarına uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Denetimlerde ayrıca işletmelerdeki kesim alanları kontrol edildi, bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Esnafı bilgilendiren ekiplerin arife günü denetimlere devam edeceği öğrenildi.













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