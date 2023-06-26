Keşan Ticaret Borsası'nda yeni sezonun ilk buğdayı satıldı

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EDİRNE (AA) - Keşan Ticaret Borsası'nda sezonun ilk ürünü yeni mahsul buğday satışa sunuldu.

Enez Hasköy'den Çiftçi Ulaş Sunar'ın getirdiği 1 ton buğdayın kilosu 32 liradan, çiftçi Mustafa Kocaeli'nin getirdiği 1 ton buğdayın kilogramı ise 12 liradan Ali Kurt tarafından satın alındı.

Borsaya yeni sezonun ilk buğdayı getiren üreticilere 50 litre mazot, hediye çeki ve yaprak gübresi hediye edildi.





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