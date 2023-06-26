En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne'de otomobilin bagajında yurt dışına çıkmaya çalışan Suriyeli yakalandı, Bulgaristan uyruklu sürücü tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, N.D'nin kullandığı otomobili Kapıkule Sınır Kapısında durdurdu.

Yapılan aramada otomobilin bagaj kısmında Suriye uyruklu H.A yakalandı. H.A. ve N.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında ele geçirilen 500 avro ve 525 liraya el konuldu.

Şüphelilerden N.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.



Diğer şüpheli H.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.