Keşan'da "boyacı" ve "terzi" heykellerine zarar verildi

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesindeki "boyacı" ve "terzi" heykellerine zarar verildi.

Kunduracılar Çarşısı girişindeki "boyacı" ve Terziler Sitesi'nde bulunan "terzi" heykelleri kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edildi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, heykellere zarar verilmesine tepki gösterdi.

Heykelleri ilçeyi güzelleştirmek için koyduklarını belirten Helvacıoğlu, yapılanların üzüntü verici olduğunu belirtti.

Yapılan güzel şeylerin korunması gerektiğini vurgulayan Helvacıoğlu, "İnsanlar evindeki vazoyu kırıyor mu? Çöpünü bahçesine mi atıyor? Keşan hepimizin koruyup kollamamız lazım. Daha önce de birkaç heykelimize zarar verildi. İbretlik artık kalsın diyorum bizde bıktık." ifadelerini kullandı.

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