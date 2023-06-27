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EDİRNE (AA) - Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Tunca Nehri çevresindeki çeltik arazilerinde incelemede bulundu.

Tarlaları gezen Bayazıt, yapılan çalışmalarla ilgili üreticilerden bilgi aldı.

Bayazıt, üreticilere bereketli bir sezon diledi.

- Helvacıoğlu, kurban pazarını ziyaret etti

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı'nı ziyaret etti.

Helvacıoğlu, bayram öncesi pazarda yoğunluk yaşandığını belirtti.

Pazarın kurulduğu günden bu yana en hareketli gününü yaşadığını aktaran Helvacıoğlu, "Kurbanlık satışı yapan ve kurban İbadetini yerine getirmek isteyenler burada buluşuyor. Emeği geçen herkese teşekkür eder, kolaylıklar dileriz." ifadelerini kullandı.

- Havsalı dansçılar Moldova'da sahne alacak

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, Moldova'da düzenlenecek dans festivaline katılacak halk oyunları ekibinin yola çıktığını bildirdi.

Balkan, yaptığı yazılı açıklamada, ekibin Cahul Uluslararası Dans Festivali'nde sahne alacağını belirtti.

Ekip üyelerine başarı dileyen Balkan, "Ulusal ve uluslararası düzeyde Havsa'mızı en iyi şekilde temsil etmeye devam eden gençlerimiz ile gurur duyuyoruz. Yolları açık olsun." diye belirtti.

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