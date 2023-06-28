Selimiye Camisi'nde bayram namazı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de vatandaşlar Kurban Bayramı dolayısıyla Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'ne geldi.

Restorasyon çalışmalarının sürdüğü Selimiye'de ibadet için ayrılan alan namaz için gelenlerin oluşturduğu yoğunluk dolayısıyla kısa sürede doldu.

Namaz sonrası imam hatip Yusuf Serenli'nin yaptırdığı duanın ardından vatandaşlar bayramlaştı.

Selimiye'de sınır kapılarından yurda giren bazı gurbetçiler de bayram namazını kıldı.

Almanya'dan gelen Murat Çırak, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yaptığını söyledi.

Her yıl Selimiye'yi ziyaret etmeden memleketine gitmediğini belirten Çırak, "Yıllık izin için geldiğimizde Selimiye Camisi'ne uğruyoruz. Çocuklarım için vatan, millet ve bayrağımız için dua ettim." dedi.

- Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde Hızırbey Camisi'nde namazını kılmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatinde saf tuttu. Bazı vatandaşlar namazı cami avlusunda kıldı.

Kırklareli Müftü Vekili Ramazan Özdemir vaazında, bayramların özel günler olduğunu söyledi.

Tüm vatandaşların bayramını kutlayan Özdemir, bayramların birlik ve beraberlik içerisinde geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Hutbe okunması ve dua edilmesinin ardından Kırklareli Valisi Birol Ekici ile cemaat bayramlaştı.

Tekirdağ'da da vatandaşlar bayram namazı için başta tarihi Rüstempaşa Cami olmak üzere kentteki diğer camileri doldurdu.

Vatandaşlar bayram namazını kılıp dua etti.

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım da bayram namazını Rüstempaşa Cami’sinde kıldı.

Şentop ve Yıldırım namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

















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