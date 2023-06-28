Marketler arefe günü açık mı, kapalı mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne'de bayramlaşma programı düzenlendi.

Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin, bayramlaşma programı kapsamında 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Arda Bölüğü'nde ve İl Emniyet Müdürlüğü Meriç Sosyal Tesisleri'nde asker ve polislerle bayramlaştı.

Ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesini ziyaret eden Zehin, gazilerin bayramını kutladı.

Program kapsamında Edirne Huzurevini ziyaret eden Zehin, yaşlılarla bayramlaştı, sohbet etti.

İl Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Zehin, ardından Çocuk Sitesi ve Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğindeki bayramlaşma programına katıldı.

Zehin, Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi, Kapıkule Sınır Kapısı ve jandarma uygulama noktasını ziyaret ederek görev başındaki personelin bayramını kutladı.

Zehin'e ziyaretlerinde 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Edirne Barosu Başkan Vekili Aygün Ulubey Ergüden, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Vekili Albay Şahin Kocaköse ve kurum müdürleri eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.