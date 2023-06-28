Edirne'de asayiş

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir apartmanın içerisinde kilitli olan elektrikli motosiklet çalındı.

Talatpaşa Mahallesi'nde yaşayan Ç.D. elektrikli motosikletini oturduğu apartmanın içinde kilitli vaziyette bıraktı.

Döndüğünde motosikletini yerinde bulamayan Ç.D. Selimiye Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu.

- İnşaattan 1 ton demir çalındı

Edirne'de inşaattan yaklaşık 1 ton demir çalındı.

Yüklenici firma sahibi S.K. Barutluk Mahallesi'ndeki inşaat alanında yaptığı kontrolde yaklaşık 1 ton demirin yerinde olmadığını fark etti.

S.K. Selimiye Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu.

- Park halindeki motosiklet çalındı

Uzunköprü ilçesinde park halindeki motosiklet çalındı.

Atatürk Mahallesi'nde yaşayan U.D. evinin önüne park ettiği motosikleti döndüğünde yerinde bulamadı.

U.D. Uzunköprü Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu

Polis ekipleri motosikletin bulunması için çalışma başlattı.

- Evden para ve ziynet eşyaları çalındı

Keşan ilçesinde bir evden para ve ziynet eşyaları çalındı.

Yenimescit Mahallesi'nde yaşayan İ.G. camını açık bulduğu evindeki 30 bin lira ve ziynet eşyalarının yerinde olmadığını fark etti.



Keşan Polis Merkezi Amirliğine giden İ.G. şikayette bulundu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.