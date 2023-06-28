Edirne kırmızısının elde edildiği bitki, kumaş boyacılığı sektörüne kazandırılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne kırmızısının elde edildiği bitki, kumaş boyacılığı sektörüne kazandırılacak

AA

Edirne kırmızısının elde edildiği bitki, kumaş boyacılığı sektörüne kazandırılacak

EDİRNE (AA) - Edirne kırmızısına rengini veren "rubia tinctorum" bitkisinin kumaş boyacılığı sektörüne kazandırılması için çalışmalar devam ediyor.

Osmanlı döneminde rengin formülünün Avrupa'ya casusluk olaylarıyla çıkarıldığı için "efsane renk" olarak anılan rengin kente yeniden katma değer sağlaması için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda rengin elde edildiği kök boya bitkisinin deneme ekimleri yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün Karaağaç Mahallesi'ndeki Tıbbi Aromatik ve Boya Bitkileri Bahçesi'nde yetiştirilen bitkinin kent genelinde yaygınlaştırılması ve sektörün ihtiyacına cevap verilmesi hedefleniyor.

- Deneme ekimlerinden yüksek verim elde edildi

Enstitü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, AA muhabirine bitkinin geniş alanlarda üretilmesi için öncü çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bitkinin yetiştirilmesi için çalışmalara 4 yıl önce başladıklarını ve güzel sonuçlar elde ettiklerini belirten Tülek, "Bitki Edirne'nin toprak ve iklim yapısına uygun durumda. Yeterli ham maddeyi üretmek için kültür koşullarında yetiştirmek gerekiyor. Elde edilen ham maddeye bakıldığında gerçekten çok ciddi bir verim gördük." dedi.

Tülek, Edirne kırmızısının geçmişten gelen bir değere sahip olduğunu ve tekstil sektörünün ilgisini çektiğini ifade etti.

Rubia tinctorum bitkisinin rengin elde edildiği kök kısmının gelişiminin ikinci yıl tamamlandığını dile getiren Tülek, üçüncü yıldan itibaren yüksek verimli hasat yapılmaya başlandığını kaydetti.

- "Tekstil sektörünün ihtiyacı yurt dışından"

Bitkinin ekim alanlarının artırılması ve ekonomik değere dönüştürülmesini hedeflediklerini anlatan Tülek, şöyle devam etti:

"Özellikle kumaş boyacılığında kullanılmak üzere çok önem arz eden bir bitki. Bu kapsamda enstitümüz, Trakya Üniversitesi ve sektör paydaşı olarak Kiğılı firmasıyla geçen yıl bir hasat şenliği gerçekleştirdik. Sektör temsilcileri Edirne kırmızısına rengini veren bu bitkinin üretiminin artırılmasını istiyor.

Sektörün ihtiyacı halihazırda yurt dışından karşılanıyor. Bu bitki geçmişte Edirne'de üretilmiş ve doğal olarak florada bulunan bir durumda. Bunun kültürü yapılarak çiftçilerin bunun üretimine geçmesi çok önemli. Sektör temsilcileriyle bir araya gelip ham madde noktasında bölge çiftçisi tedarikçi konumuna geçecektir. Bu açıdan bu ve benzeri boya bitkilerinin üretimi planlanmaktadır."

- Edirne kırmızısı

Dünya tekstil sanayisinde önemli bir yere sahip olan Edirne kırmızısı, 15. yüzyılda kök boya olarak üretildi.

"Tuğla kırmızısının daha parlağı" olarak nitelenen rengi elde eden ve adına "Edirne kırmızısı" diyen iki boya ustası, boyanın formülünü bir süre sonra Fransa'ya götürerek bu rengin Avrupa tekstil sanayisinde yaygınlaşmasını sağladı.

Fransa'da 1740'lı yıllarda üretildikten sonra "Rouge d'Adrinople" (Edirne kırmızısı) adıyla sektörde yer edinen renk, özellikle tekstil alanında kullanıldı.

Edirne'de tarihi yapıların süslemelerinde ve şehrin geleneksel el sanatlarında kullanılan renk, geçen süreçte unutulmaya yüz tuttu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'de asayiş
YEREL HABERLER Edirne'de asayiş
Edirne'nin turizm elçisi ciğercisinden evde meşhur "Edirne tava ciğeri" pişirme tarifi
YEREL HABERLER Edirne'nin turizm elçisi ciğercisinden evde meşhur ...
TIR şoförleri bayrama, Kapıkule'de sırada girdi
YEREL HABERLER TIR şoförleri bayrama, Kapıkule'de sırada girdi
Avrapa'da yaşayan Türkler, Kurban Bayramı için yurda gelmeyi sürdürüyor
YEREL HABERLER Avrapa'da yaşayan Türkler, Kurban Bayramı için yurda ...
Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin'den Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin'den Kurban Bayramı ...
Edirne'de bayramlaşma programı düzenlendi
YEREL HABERLER Edirne'de bayramlaşma programı düzenlendi
Restorasyonu süren Selimiye Camii'nde bayram namazı
YEREL HABERLER Restorasyonu süren Selimiye Camii'nde bayram namazı
Selimiye Camisi'nde bayram namazı
YEREL HABERLER Selimiye Camisi'nde bayram namazı
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Trakya'da kurban pazarlarında arife hareketliliği
YEREL HABERLER Trakya'da kurban pazarlarında arife hareketliliği
Edirne'de 9 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de 9 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken ...
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
Edirne'de ormanlara girişler 15 Ekim'e kadar yasaklandı
YEREL HABERLER Edirne'de ormanlara girişler 15 Ekim'e kadar ...
Edirne'de sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk sokağa çıkmaya korkuyor
YEREL HABERLER Edirne'de sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan ...
Edirne'de FETÖ şüphelisi 9 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de FETÖ şüphelisi 9 kişi Yunanistan'a kaçarken ...
Kapıkule'de tır dorsesine saklanan terör örgütü mensubu yakalandı
YEREL HABERLER Kapıkule'de tır dorsesine saklanan terör örgütü ...
Keşan'da "boyacı" ve "terzi" heykellerine zarar verildi
YEREL HABERLER Keşan'da "boyacı" ve "terzi" heykellerine zarar ...
Edirne'de ormanlık alanlara girişler yasaklandı
YEREL HABERLER Edirne'de ormanlık alanlara girişler yasaklandı
Edirne'de otomobilin bagajında yurt dışına çıkmaya çalışan Suriyeli yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de otomobilin bagajında yurt dışına çıkmaya ...
Yurt dışına kaçmaya çalışan terör şüphelisi, otomobil bagajındaki gizli bölmede yakalandı
YEREL HABERLER Yurt dışına kaçmaya çalışan terör şüphelisi, otomobil ...
Keşan Ticaret Borsası'nda yeni sezonun ilk buğdayı satıldı
YEREL HABERLER Keşan Ticaret Borsası'nda yeni sezonun ilk buğdayı ...
Edirne'de deniz yatağında uyuyunca açığa sürüklenen kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Edirne'de deniz yatağında uyuyunca açığa sürüklenen ...
Saros´ta deniz yatağında uyuyakaldı, 4 mil açıkta kurtarıldı
YEREL HABERLER Saros´ta deniz yatağında uyuyakaldı, 4 mil açıkta ...
Edirne'de narkotik polisleri vatandaşları bilgilendirdi
YEREL HABERLER Edirne'de narkotik polisleri vatandaşları ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.