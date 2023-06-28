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Edirne'den kısa kısa

AA

Edirne'den kısa kısa

EDİRNE (AA) - Havsa'da bayramlaşma programı düzenlendi.

Havsa Belediyesi Recep Özen Kır Bahçesi'nde düzenlenen programa katılan AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirnelilerin bayramını kutladı.

Aksal, bayramın sağlık ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Belediye Başkanı Aydın Balkan ise herkese mutlu bir bayram diledi

Programa, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle muhtarlar katıldı.

- Saadet Partisi İl Başkanı Tekin'in bayram mesajı

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tekin, mesajında bayramın herkese sağlık ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Kurban Bayramı'nı tebrik eden Tekin, şunları kaydetti:

"Bayramlar adaletsizliği, hırsı, kini, hoşgörüsüzlüğü terk edip kardeşliği, tevazuyu, adaleti, hoşgörüyü ve paylaşmayı kutlama günleridir. Bu anlayış üzere kutlayacağımız Kurban Bayramımız Allah katında en makbul olanıdır. Çünkü bayram kaynaşmadır. Kardeşlik iklimini güçlendirmedir.

Bugün ülkemiz ve İslam âlemi olarak yaşadığımız tüm zorluk ve olumsuzlukları kısa zamanda el birliğiyle aşarak insanca yaşam düzenini kuracağımız günlere kavuşacağımıza yürekten inanıyoruz. Her günümüzün bayram gibi olması dileğiyle tüm halkımızın ve İslam aleminin Kurban Bayramını kutluyorum."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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