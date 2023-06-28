Edirne'de devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne'nin İpsala ilçesinde, tarlaya devrilen otomobilde bulunan 2 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, A.G'nin (63) kullandığı 22 RB 901 plakalı otomobil Sultanköy yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.

Kazada A.G. ile araçtaki F.G. (59) olay yerinde hayatını kaybetti.

İncelemenin ardından cenazeler İpsala Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.