AK Parti Edirne İl Başkanlığınca bayramlaşma programı düzenlendi

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EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanlığınca Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.



AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, AK Parti Edirne İl Başkanlığında partililerle bayramlaştı.

İba burada yaptığı konuşmada, coşku ve beraberlik içerisinde bir bayramlaşma gerçekleştirdiklerini söyledi.



Tüm teşkilatın ve sevdiklerinin bayramını yürekten kutladığını belirten İba, çok çalıştıklarını ve çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.



Programa AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce ve AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan da katıldı.



AK Parti Keşan İlçe Başkanlığında da bayramlaşma programı düzenlendi.



Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, AK Parti Keşan İlçe Başkanlığında partililerle bayramlaştı.



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