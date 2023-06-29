Edirne'de asayiş

Demir yollarında neden taşlar olur?

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EDİRNE (AA) - Edirne'de gümrük kaçağı 50 elektronik sigara ve 24 hard disk ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli U.Y'nin otomobilinde arama yaptı.

Aramada gümrük kaçağı 50 elektronik sigara ve 24 hard disk ele geçirildi.

Şüpheli U.Y. hakkında "5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.

- Açıktan hırsızlık

Uzunköprü'de çantası çalınan kişi polise başvurdu.

Muradiye Mahallesi'nde kurulan pazara giden A.S. pazar tezgahı üzerine bıraktığı çantasının yerinde olmadığını fark etti.

A.S, Uzunköprü Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

- İş kazası

Süloğlu'nda çalıştığı inşaatta yüksekten düşen işçi yaralandı.

General Hüsnü Hüseyin Caddesi'ndeki inşaatta çalışan O.A, düşerek yaralandı.

Yaralanan işçi Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.





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