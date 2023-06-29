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EDİRNE (AA) - Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, ilçedeki kurban kesim alanlarında incelemede bulundu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle kurban kesim alanlarını ziyaret eden Kaya, hijyen kuralları ve sağlık tedbirlerini denetledi.

Kurallara uyan vatandaşlara teşekkür eden Kaya, sağlıklı ve huzurlu bir bayram diledi.

- Şehit ailelerine ziyaret

Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, şehit ailelerine Kurban Bayramı ziyaretinde bulundu.

Şehit Ahmet Can, Aydın Ambarlı ve Cahit Ergin'in ailelerinin bayramını kutlayan Yılmaz ve Helvacıoğlu, şehitleri rahmet ve minnet andıklarını belirtti.

Ziyaretlerde şehit ve gaziler için dua edildi.

- Kurban Bayramı



Uzunköprü Belediyesinde bayramlaşma töreni düzenlendi.

Belediye Başkanı Özlem Becan, programda belediye personeliyle bir araya geldi.

Çalışanların bayramını kutlayan Becan, bayramın herkese sağlık ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

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