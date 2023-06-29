"Çocuk yogası" kursunun geliri depremzede üniversitelilere bağışlanıyor

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EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Neslihan Özveren'in başlattığı "Mindfulness (şimdiki zaman farkındalığı) ve Çocuk Yogası" eğitiminden sağlanan gelirle fakültenin depremzede öğrencilerinin ihtiyaçları karşılanıyor.



Özveren, AA muhabirine, 5 yaşındaki oğlu için Mindfulness ve Çocuk Yogası kursuna giderek eğitim aldığını söyledi.

Bu eğitimi yaygınlaştırmaya karar verdiğini, o dönemde Kahramanmaraş merkezli depremlerin meydana geldiğini belirten Özveren, "Ülkece çok üzücü bir durum yaşadık ve hala daha yasına devam ediyoruz. Depremden etkilenen çok sayıda vatandaşımız ve meslektaşımız oldu." dedi.

Özveren, depremden etkilenen meslektaşlarına ve diş hekimliği öğrencilerine destek olmak amacıyla Genç Diş Hekimliği Derneği Edirne Temsilciliği ile proje başlattıklarını ifade etti.

Proje kapsamında Meslektaşıma Destek Platformu'na 'medep.org' üzerinden bağış yapılarak yoga eğitimine katılım sağlandığını anlatan Özveren, şunları söyledi:

"Etkinliğimiz çocuklara olumlu yönler katıyor. Çocuk mindfulnessı ile çocuklar bedenlerini tanıyor. Bilinçli bir şekilde duygularını tanımayı öğreniyorlar. Çocuk yogası ile çocukların farkındalıkları artıyor. Doğada da gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikle hem bitkiler hem de hayvanlar hakkında bilgi ediniyorlar. Daha saygılı ve öz güvenli çocuklar yetiştirmiş oluyoruz."

- "Oğlumun öz güveni gelişti"

Oğlu eğitime katılan Gül Şahin de bu eğitimi sosyal medyadan öğrendiklerini belirterek, "Çocuk yogasının özellikle amacı dikkatimizi çekti. Depremzede öğrencilere yardım yapılması bizi gururlandırdı." diye konuştu.



Şahin, her çocuğun yoga eğitimi alması gerektiğini, oğlunun ilerleyen dönemlerde de buna devam edeceğini dile getirdi.

Yoganın 5 yaşındaki oğlunu olumlu etkilediğini söyleyen Şahin, "Emir Ali, yogaya başladığında çok güzel hareketler öğrendi. Vücudunu tanımaya başladığını söyledi. Hareketliliği azaldı, akranlarıyla ilişkileri daha da güzelleşti. Yoganın çok faydası var. Oğlumun öz güveni gelişti ve kendini daha iyi ifade etmeye başladı." dedi.

- Destekler devam edecek

Genç Diş Hekimliği Derneği Edirne Temsilcisi ve Diş Hekimliği Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Hanife Dağ da depremden etkilenen meslektaşlarına ve diş hekimliği öğrencilerine maddi destek sağlamaya devam ettiklerini belirtti.

Dağ, yeni eğitim öğretim yılında da yardım amaçlı etkinlikler düzenleyeceklerini kaydetti.

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