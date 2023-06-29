Edirne'deki Gazi Mihal Camisi haziresinde bulunan mezar taşları aslına uygun onarıldı

Demir yollarında neden taşlar olur?

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EDİRNE (AA) - Edirne'de Tunca Nehri kenarında yer alan Gazi Mihal Camisi haziresinde bulunan mezar taşları, Valilik koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında onarımdan geçirildi.

Edirne Valiliği öncülüğünde başlatılan Osmanlı dönemi mezarlıkları ve hazirelerinin ihyasına yönelik düzenlemeler devam ediyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekipleri, çalışmalar kapsamında ilk olarak kırık ve toprak altındaki mezar taşları tespit ediyor.

Mezarlık ve hazirelerde yapılan çevre temizliğinin ardından mezar taşları, aslına uygun biçimde onarılıyor.

Çalışmalar kapsamında Gazi Mihal Camisi haziresinde bulunan 279 mezar taşı onarımdan geçirildi.

Kentte geçen yıl başlatılan çalışma kapsamında belirlenen 41 alandaki onarım faaliyetleri devam edecek.

- Gazi Mihal Camisi

Cami 1442 yılında Osmanlı'nın kuruluş döneminde büyük hizmetlerde bulunmuş akıncı ailesi Mihaloğulları'ndan Gazi Mihal Bey tarafından inşa ettirildi.

Tamamen kesme taşla yapılan cami, tek kubbe ve tek minareden oluşuyor.

Alçı mihrabındaki yıldızlar ve geometrik bölmelerden oluşan alanlarda özgün süslemeleri bulunan caminin, deprem ve su basmalarından dolayı zarar gördüğü biliniyor. 1953 yılındaki depremden etkilenen cami, 1990'lı yılların sonunda onarılarak eski güzelliğine kavuşturuldu. Caminin bahçesinde Gazi Mihal Bey ve ailesinin mezarları da yer alıyor.

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