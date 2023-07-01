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Edirne'de buğday ekili alanda çıkan yangın söndürüldü

AA

Edirne'de buğday ekili alanda çıkan yangın söndürüldü

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde buğday ekili alanda çıkan yangın söndürüldü.

Yeni Mahalle'deki buğday tarlalarından alevler çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Polis ekipleri de yangının yakın olduğu evlerde oturan vatandaşları uyardı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz olay yerinde incelemede bulundu.

Helvacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 100 dönüm buğday ekili alanın zarar gördüğünü söyledi.

Yaz aylarında bu tür yangınların arttığını ve vatandaşların daha dikkatli olmaları gerektiğini belirten Helvacıoğlu, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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