Edirne'deki trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Havsa ilçesinde buğday yüklü traktöre çarpan otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti.

Çukurköy yakınlarında H.K'nin kullandığı 22 AH 212 plakalı otomobil, A.P. idaresindeki traktörün çektiği buğday yüklü römorka çarptı.

Sürücü H.K. ve araçtaki C.T. kaza yerinde hayatını kaybetti.

Traktör sürücüsü A.P. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



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