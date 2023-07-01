Edirne'de asayiş

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EDİRNE (AA) - Edirne'de evinde uyuşturucu madde bulunan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şükrüpaşa Mahallesi'nde oturan O.D'nin evine baskın yaptı.

Evde yapılan aramada 7 parça halinde 33.8 gram metamfetamin, 2,2 gram kubar esrar, bir adet av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Kayıp kızını arıyor

Edirne'de bir kişi kayıp kızının bulunması için polise başvurdu.

Ü.D, polis merkezine giderek kızı C.D'nin sabah hava almak için evden çıktığını, bir daha da eve dönmediğini belirterek, polisten kızının bulunmasını istedi.

Polis, kayıp kızın bulunması için soruşturma başlattı.

- İnşaattan düşen işçi yaralandı

Süloğlu ilçesinde yüksekten düşen işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, O.D, ilçe merkezinde bir inşattın çatı katında çalıştığı esnada dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Yaralanan O.D, sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

- Açıktan hırsızlık

Uzunköprü'de bir kişinin pazar yerinde çantası çalındı.

Alınan bilgiye göre, A.S Muradiye Cami Mahallesi'nde kurulan semt pazarında alışveriş yaptığı esnada tezgahın üzerine koyduğu çantası, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Plajda oynayan çocuğa köpek saldırdı

Enez ilçesinde bir kişi oğluna saldıran köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.

Ş.A, küçük yaştaki oğluyla plajda kumla oynadığı esnada bir kişinin tasmasız köpek gezdirdiğini, köpeğin oğlunun üzerine atlayarak saldırdığını belirtti.

Ş.A, köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.













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