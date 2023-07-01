En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - İpsala Müftüsü Ahmet Bayraktar, vekaletle kurban bağışı organizasyonunun ilgi gördüğünü belirtti.

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliği ile yürütülen organizasyona İpsala ilçesinden çok sayıda katılım olduğunu ifade etti.

İlçede 103 bağış toplandığını aktaran Bayraktar, "Aziz milletimizin vekaletleriyle emanet ettiği kurban hisselerinin kesimini halel getirmeden tamamladık.

Şartları taşıyan kurbanlıkların kesimleri İslami usullere uygun bir şekilde, vekalet veren vatandaşlarımızın isimleri tek tek okunarak yapıldı. Başta ülkemiz olmak üzere gönül coğrafyamızın dört bir yanında kesilen kurban emanetleri ihtiyaç sahiplerine titizlikle ulaştırıldı." ifadelerini kullandı.

- AK Parti İpsala teşkilatı TMO'yu ziyaret etti

AK Parti İpsala Başkanı Hakan İlkdoğmuş ve beraberindekiler, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) İpsala Müdürü Mehmet Demir'i ziyaret etti.

İlkdoğmuş, ziyarette, buğday alım sezonunun hayırlı olmasını diledi ve Demir'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Demir de ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, buğday alım sezonunda vatandaş ile TMO arasında köprü vazifesi göreceklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.