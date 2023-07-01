Uluslararası Edirne 3. Balkan Folklor Festivali'ne Türk ve Bulgar 37 grup katılıyor

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EDİRNE (AA) - Uluslararası Edirne 3. Balkan Folklor Festivali, Türkiye ve Bulgaristan'dan, 600 kişiden oluşan 37 folklor grubunun katılımıyla başladı.

Edirne Belediyesi, Türk Bulgar Eğitim Kültür Yardımlaşma Dayanışma Derneği, Kar Amacı Gütmeyen Varna Topluluklar, Gelenekler ve Kültür Derneği ve Varna Turizm Odası iş birliğinde Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen festivalde, yurdun farklı bölgelerinden gelen halk oyunları grupları sahne aldı.

Bulgaristan'dan gelen grupların kendi yörelerine ait şarkılar eşliğinde folklor gösterisi ise ilgiyle izlendi. Festivalde vatandaşlar ve Bulgaristan'dan gelen ziyaretçiler müzik eşliğinde oynadı.

Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan, açılış konuşmasında, festivalin bayram tadında geçmesini diledi.

"Az konuş çok oyna" sloganıyla düzenledikleri festivale katılanların gönüllerince eğleneceğini belirten İşcan, "Festivalimize katılan tüm gruplarımızı tebrik ediyorum. Yapacakları güzel gösteriler için şimdiden kutluyorum." dedi.

Festival yarın düzenlenecek gösterilerle devam edecek.

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