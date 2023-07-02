Avrupa'da yaşayan Türklerin tatil için yurda gelişleri sürüyor

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EDİRNE (AA) - Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek isteyen Avrupa'da yaşayan Türklerin yurda gelişleri devam ediyor.

İzin döneminin başlamasının ardından yaşadıkları ülkelerden araçlarıyla yola çıkan Türkler, sınır kapılarındaki pasaport ve gümrük kontrolleri sonrası yurda giriş yapıyor.

Kapıkule Sınır Kapısı, Avrupa'da yaşayan Türklerin yurda gelişte en çok tercih ettiği sınır kapısı oluyor.

Almanya'da yaşayan Hasbi Aydın, AA muhabirine, memleketine geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Tatilini Gebze'de geçireceğini belirten Aydın, "Dilerim tatilde her şey istediğimiz gibi olur. Mutlulukla, sevinçle geliyoruz, vatanımızı çok seviyoruz. Biz yurt dışında 11 ay boyunca bu 1 ay için yaşıyoruz. Onun için birikim yapıyor çabalıyoruz ve burada ailemizle, eşimiz dostumuzla memleketimizde hasret gideriyoruz." diye konuştu.

Aydın, 4 haftalık izninde fırsat bulursa deniz kenarına da gideceğini dile getirdi.

Fransa'dan ailesiyle gelen Ali Dinç de önce tatil yapacağını, ardından memleketi Gaziantep'teki anne ve babasını ziyaret edeceğini belirtti. Vatanını çok sevdiğini ifade eden Dinç, "Ülkemize heyecanla geliyoruz. Aile, dost özlemiyle 11 ay çalışıyoruz. İnşallah herkesi görmek nasip olur." dedi.

Almanya'dan gelen Adnan Erdoğan da Kapıkule Sınır Kapısı'nda eşiyle birlikte Türk bayrağı açarak memlekete gelişini kutladı.

Tatilde Karadeniz bölgesini gezeceğini anlatan Erdoğan, "Almanya'da doğup büyüdüm. Senede ortalama 5 defa girişim var. Geçen sene 8 defa girdim. Ne mutlu Türk'üm diyene." ifadelerini kullandı.

Belçika'dan gelen Afyon Emirdağlı Erkan Erkart da çok sevdiği vatanına her yıl geldiğini, tatilde ailesini ve yakınlarını görüp hüzünle geri döneceğini söyledi.

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