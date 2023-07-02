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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sultaniçe sahilinde bayram tatili yoğunluğu yaşandı

AA

Sultaniçe sahilinde bayram tatili yoğunluğu yaşandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Sultaniçe köyü sahilinde bayram tatili yoğunluğu yaşandı.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini Enez'de değerlendirmek isteyen birçok vatandaş ilçeye geldi.

Otel ve yazlıkların dolduğu bölgede konaklayacak yer bulamayanlar sahile çadır kurdu.

Sultaniçe köyü sahilinde de yoğunluk yaşandı.

Köy Muhtarı Erhan Arı, tatil süresince vatandaşların sahilde yoğunluk oluşturduğunu belirterek, "Zaman zaman ekmek ve su sıkıntısı yaşandı. Bizler de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık." diye konuştu.

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