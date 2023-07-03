Memleket hasretiyle yola çıkan gurbetçilerin yorgunlukları Kapıkule'ye varınca geçiyor

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EDİRNE (AA) - Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçilerin Türkiye'ye gelişleri devam ediyor.

Kara yoluyla seyahati tercih eden gurbetçiler, Edirne'deki sınır kapılarından yurda giriş yapıyor.

Uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından ana vatana giren gurbetçiler, Türk bayrağını görünce tüm yorgunluklarını unutuyor.

Ailesiyle Fransa'dan gelen Canan Şen, AA muhabirine tarifsiz bir mutluluk hissettiklerini ifade etti.

Memleketi Yozgat'ta ailesi ve yakınlarıyla hasret gidereceğini dile getiren Şen, "Çok mutluyuz. Türk bayrağını görmek bize yetiyor. Değişik duygular hissediyoruz. Bütün yorgunluğumuz gidiyor." dedi.

Fransa'dan gelen Kadir Köken ise yurda gelmenin huzurunu yaşadıklarını söyledi.

Yurda girmenin sevinciyle yorgunlukların ortadan kalktığını belirten Köken, Türkiye'de olmak başka bir duygu, bayrağı ve minareleri görünce çok duygulanıyoruz. Geldiğimizde ilk işimiz toprağı öpmek oluyor." diye konuştu.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda geçişlerin hızlı olmasından memnuniyet duyduklarını dile getiren Köken, Sırbistan'da zaman zaman yoğunluk yaşandığını ve mağdur olduklarını kaydetti.

Almanya'dan gelen Halil Yıldız da özlemle bekledikleri tatillerinin başladığını ve memlekete geldiklerini dile getirdi.

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