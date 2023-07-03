Edirne Belediye Başkanı Gürkan, gelecek yıl Kırkpınar'da uygulanacak sistem değişikliğini değerlendirdi:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne Belediye Başkanı Gürkan, gelecek yıl Kırkpınar'da uygulanacak sistem değişikliğini değerlendirdi:

AA

Edirne Belediye Başkanı Gürkan, gelecek yıl Kırkpınar'da uygulanacak sistem değişikliğini değerlendirdi:

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde format değişikliğiyle önümüzdeki yıldan itibaren seyir zevki daha yüksek müsabakaların gerçekleşeceğini belirtti.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde görev yapacak Kırkpınar davul zurna ekibi tarafından Selimiye Meydanı'ndaki tarihi belediye binası girişinde karşılanan Gürkan, ekip şeflerine bahşiş verdi, güreşlerin hayırlı olmasını diledi.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Gürkan, 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Kırkpınar'ın Türk milletinin yaşattığı en eski geleneklerden biri olduğunu belirten Gürkan, 2010 yılından bu yana UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan Kırkpınar'ı düzenlemenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Bu yılki Kırkpınar'ın Cumhuriyet'in 100. yılı olması dolayısıyla ayrı bir öneme sahip olduğunu söyleyen Gürkan, "Bu yıl ilelebet payidar olacak olan Cumhuriyeti'mizin 100. yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bu toprakları bize vatan olarak armağan eden tüm şehitlerimize yakışır, Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır bir Kırkpınar'ı gerçekleştireceğiz." dedi.


- Gelecek yıl farklı format

Gürkan, Kırkpınar'da bu yıl alışılagelmiş güreş formatının son kez uygulanacağını dile getirdi.

Önümüzdeki yıldan itibaren daha nitelikli, kaliteli, seyir zevki yüksek ve gelenekselliğine daha yakın kıran kırana bir Kırkpınar izleneceğini ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu bizim çağrılarımıza kayıtsız kalmadı. Güreş camiası kayıtsız kalmadı. Kırkpınar Ağamız Seyfettin Selim kayıtsız kalmadı. Türkiye'deki yağlı güreşlerde bu yıl başlayan lig düzenlemesiyle Kırkpınar'a kimlerin katılabileceği, kimlerin bu puanı hak ettiği yıl sonunda güreşler bittiğinde listelenecek ve önümüzdeki yıl Kırkpınar'da başpehlivanlık hariç diğer 13 boyda en yüksek puan alan 64'er pehlivan, baş pehlivanlık boyunda da 32 pehlivan katılacak.

Bu da bize zaman açısından, temaşa zevki, seyir zevki yüksek daha güzel güreşler izlememize fırsat tanıyacak. Seyirciye aynı şekilde. Puanlama sistemiyle ilgili ciddi değişiklikler olacak. Böylece Kırkpınar'ın tarihi zevki, tarihi misyonu gelecek yüzyıllara daha sağlam bir şekilde taşınmış olacak."


- Rekor bekleniyor

Gürkan, bu yıl format değişikliği öncesi Kırkpınar'a rekor düzeyde pehlivanın katılabileceğini belirtti.

Türkiye'de yaklaşık 3 bin civarında yağlı güreş yapan pehlivan olduğunu söyleyen Gürkan, şöyle devam etti:

"Bu sayı biraz daha artabilir. Bir taraftan baktığınızda işte katılımcı rekoru kırıyorsunuz güzel ama cuma sabah 08.30'da güreşleri başlatmak zorunda kalıyoruz. Güreşlerde biliyorsunuz yarım saat sonra puanlamaya geçmek zorunda kalıyoruz. Bu da gitgide güreşin o kıran kırana özelliğinin kaybolmasına sebep oluyor. Bu yıl belki bir patlama yaşanabilir. Bu puanlamaya geçmeden, 'hadi biz de dualı çayıra çıkalım' diyenler olabilir. Ama önümüzdeki yıldan itibaren her şey bizim istediğimiz gibi yoluna girecek, rotasına girecek ve bundan sonra daha kaliteli güreşler izleyeceğiz."


- Neden daha fazla ödül verilmiyor?

Gürkan, Kırkpınar başpehlivanına bu yıl 1 milyon lira ödül verileceğini belirtti.

Kendisine, başpehlivana neden daha çok ödül vermedikleri yönünde şikayetler geldiğini ifade eden Gürkan, şöyle sürdürdü:

"Kırkpınar'ın maddi olarak tüm yükü öteden beri Edirne Belediyesinin üzerinde. Bugüne kadar Edirne Belediyesine bir kez Sayın Mehmet Müezzinoğlu'nun bakanlığı döneminde bir maddi katkı yapıldı, cüzi bir maddi katkı. Biz tabi o kadar çok yerlere para ödüyoruz ki gerçekten pehlivanlara verecek özellikle başpehlivana verecek bir ödül bulamıyorduk. Ben bu yıl yeni sisteme geçilecek olmasının da teşvikiyle biraz da örnek olsun diye, model olsun diye Balıkesir'de yapılan toplantıda 'başpehlivana bir milyon lira ödül verelim' dedik. Başpehlivana bu yıl bir milyon lira ödül vereceğiz. Bunun 500 bin lirasını Edirne Belediyesi verecek, 500 bin lirasını da Kırkpınar ağası verecek."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırkpınar'da 662'nci buluşmaya sayılı günler kaldı
YEREL HABERLER Kırkpınar'da 662'nci buluşmaya sayılı günler kaldı
Memleket hasretiyle yola çıkan gurbetçilerin yorgunlukları Kapıkule'ye varınca geçiyor
YEREL HABERLER Memleket hasretiyle yola çıkan gurbetçilerin ...
Kapıkule'de durdurulan TIR'da 1 kilo skunk ele geçirildi
YEREL HABERLER Kapıkule'de durdurulan TIR'da 1 kilo skunk ele ...
Sultaniçe sahilinde bayram tatili yoğunluğu yaşandı
YEREL HABERLER Sultaniçe sahilinde bayram tatili yoğunluğu yaşandı
Uluslararası Edirne 3. Balkan Folklor Festivali sona erdi
YEREL HABERLER Uluslararası Edirne 3. Balkan Folklor Festivali sona ...
Avrupa'dan gelen gurbetçiler, Kapıkule'de yoğunluk oluşturdu
YEREL HABERLER Avrupa'dan gelen gurbetçiler, Kapıkule'de yoğunluk ...
Avrupa'da yaşayan Türklerin tatil için yurda gelişleri sürüyor
YEREL HABERLER Avrupa'da yaşayan Türklerin tatil için yurda ...
Kaliteli bal üretmek için Muğla'dan Edirne'ye gelen aile yoğun mesaide
YEREL HABERLER Kaliteli bal üretmek için Muğla'dan Edirne'ye gelen ...
Enez'de avlanan mavi yengece talep artıyor
YEREL HABERLER Enez'de avlanan mavi yengece talep artıyor
Edirne'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı 
YEREL HABERLER Edirne'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ...
Edirne'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Edirne'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Uluslararası Edirne 3. Balkan Folklor Festivali'ne Türk ve Bulgar 37 grup katılıyor
YEREL HABERLER Uluslararası Edirne 3. Balkan Folklor Festivali'ne ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'de bayram tatili yoğunluğu yaşandı
YEREL HABERLER Edirne'de bayram tatili yoğunluğu yaşandı
Edirne'de Asayiş
YEREL HABERLER Edirne'de Asayiş
Traktöre arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
YEREL HABERLER Traktöre arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Edirne'deki trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Edirne'deki trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'ye, bayramda inanç ve gastronomi turizmi akını
YEREL HABERLER Edirne'ye, bayramda inanç ve gastronomi turizmi akını
Edirne'de buğday ekili alanda çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Edirne'de buğday ekili alanda çıkan yangın söndürüldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.