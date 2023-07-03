Kapıkule'de 1 kilo 176 gram uyuşturucu ele geçirildi

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EDİRNE (AA) - Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda 1 kilo 176 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, sınır kapısındaki kontrol noktasında Türkiye'ye giriş yapan bir tırı şüphe üzerine durdurdu.

Tırda yapılan aramada, çekici içerisine gizlenmiş 1 kilo 176 gram skunk ele geçirildi, tır sürücüsü gözaltına alındı.

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