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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesinden mezun olan 239 öğrenci için tören düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Balkan Kongre Merkezinde düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Filiz Akata, iyi hekimler yetiştirmek için 819 öğretim elemanı ile eğitim, araştırma ve hizmet faaliyeti yürüttüklerini belirtti.

Mezun öğrencilerin ailelerini tebrik eden Akata, "Altı yıl önce Beyaz Önlük Töreni ile bizlere emanet ettiğiniz gençlerimiz bugün mezun oluyor. Geleceğimizi emanet edeceğimiz son derece nitelikli eğitime sahip çocuklarımızın yetiştirilmesinde gösterdiğiniz maddi ve manevi katkılarınızı, evlatlarınızın ülkemiz için yapacakları hizmetle karşılıksız bırakmayacaklarına inancım tamdır." diye konuştu.

Öğrencilere diplomalarının verildiği tören, meslek andının okunması ve kep atma seremonisi ile sona erdi.

- Diş Hekimliği Fakültesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Balkan Kongre Merkezindeki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Rektör Yardımcısı ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu törende yaptığı konuşmada, mezuniyet mutluluğu ve gururunun yaşamasında en büyük payın öğrenci, aile ve öğretim elemanlarının olduğunu belirtti.

Mezunların meslek hayatında kendilerini sürekli geliştirmesi gerektiğini ifade eden Hatipoğlu, "Meslek hayatınızı bilimsellikten, mesleğiniz için tanımlanmış etik kurallardan ve bugün yapacağınız yeminden ödün vermeden sürdüreceğinizi umut ediyor, mezuniyetinizin size, ailenize, vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.



Tören, öğrencilere diplomalarının verilmesi ve kep fırlatma seremonisi ile sona erdi.



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